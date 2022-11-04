Гололедица и минусовая температура придут в Новосибирск

В Новосибирске ожидается гололед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 4 ноября будет прежней, синоптики обещают гололед утром.

— Температура ночью составит -1...-3 градуса, в пригороде -4...-6 градусов, днём - +3...+5. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит -1...-6 градуса, местами опустится до -11. Днем температура поднимется до +2…+7. градусов. Ночью и утром в отдельных районах будут туманы и изморозь.

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