В Новосибирске 3 ноября открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Новосибирске 3 ноября 2022 года торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 3 ноября 2022 года торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Ее установили в самом центре площади Калинина. Монумент, чья высота вместе с постаментом достигает около 35 метров, стал самым высоким подобным сооружением в России.

Посмотреть на открытие собрались сотни горожан. А перед самой торжественной церемонией по улицам прошлись колоны рабочих новосибирских заводов: они несли флаги и вымпелы с символикой своих предприятий.

Монумент, чья высота вместе с постаментом достигает около 35 метров, стал самым высоким в стране. Фото: Никита МАНЬКО

— Этот монумент закрепляет память о трудовом подвиге Новосибирцев. В том числе — новосибирских предприятий, которые ковали Победу здесь, в тылу. Подвиги новосибирцев — многогранны, ведь многие сибиряки в годы войны ушли на фронт, оставив заводы женщинам и подросткам. И это тоже подвиг. Не говоря уже о подвиге эвакуации. Ведь в годы войны наш город принял более 300 тысяч эвакуированных. И для всех для них Новосибирск стал вторым домом, — отметил на церемонии Андрей Травников.

Представляет собой стела четырехгранный штык, украшенный рисунками и оснащенный подсветкой. У основания монумента расположен мультимедийный экран: на нем будут показывать кадры о трудовой доблести города.

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