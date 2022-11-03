В Новосибирске произошло массовое ДТП в Дзержинском районе

По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись четыре машины. Произошло ДТП вечером в четверг, 3 ноября.
— На перекрёстке улиц Кошурникова и Фрунзе произошло массовое ДТП, повреждены четыре автомобиля, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
Напомним, что в минувшие сутки на Котовского 20-летний парень насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку, когда та переходила дорогу.
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