В Новосибирске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

Стела станет достопримечательностью Новосибирска. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В Новосибирске в четверг, 3 ноября, торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Она будет располагаться в самом центре площади Калинина.

С утра в честь этого события новосибирцы уже возложили цветы и венки к Вечному огню и памятнику «Единство фронта и тыла» на мемориальном ансамбле «Монумент Славы». Часть центра города и сама площадь Калинина сегодня перекрыты: в 18:50 там прошли колоны трудовых коллективов. Представители заводов несли флаги и вымпелы с символикой своих предприятий. Само открытие стартовало в семь вечера: в нем приняли участие губернатор региона Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.

Десятки новосибирцев собрались у ограждений на площади Калинина, чтобы воочию наблюдать за этим событием.

— Этот монумент закрепляет память о трудовом подвиге Новосибирцев. В том числе — новосибирских предприятий, которые ковали Победу здесь, в тылу. И я приветствую коллективы заводов, преемников тех героев, которые прошли сейчас маршем по улицам. Подвиги новосибирцев — многогранны, ведь многие сибиряки в годы войны ушли на фронт, оставив заводы женщинам и подросткам. И это тоже подвиг. Не говоря уже о подвиге эвакуации. Ведь в годы войны наш город принял более 300 тысяч эвакуированных. И для всех для них Новосибирск стал вторым домом, — отметил Андрей Травников.

На открытии горожан приветствовали мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Мэр города также выступил с приветственным словом:

— Новосибирск — уже давно стал городом-примером того, как нужно чтить память героев. Мы благодарны президенту нашей страны, всероссийскому историческому обществу и всем, кто помог нашему городу получить это высокое государственное звание. Но прежде всего — мы кланяемся тем, кто одержал эту великую Победу, — выступил Анатолий Локоть. — Эта стела — дань не только исторической памяти, это — символ и сегодняшних трудовых успехов. Потому что и сейчас вновь стал актуальным лозунг «Все для фронта! Все для Победы! ». И мы, наследники победителей, победим и сейчас!

Выглядит стела как четырехгранный штык, оснащенный подсветкой. По окружности монумента установлен светодиодный экран площадью почти 80 квадратных метров. Там будут транслировать видеоматериалы, посвященные трудовой доблести города. Высота стелы вместе с холмом достигает около 35 метров, что делает ее самым высоким подобным сооружением в России.

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