На Новосибирск в длинные выходные обрушится порывистый ветер и метель

6 ноября ожидается метель с мокрым снегом и порывистый ветер до 22 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

На Новосибирск в длинные выходные обрушится порывистый ветер до 22 метров в секунду и метель с мокрым снегом. Сообщили об этом в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В пятницу, 4 ноября, ночью ожидается -1…-3 градусов, в пригороде холоднее — -4…-6 градусов, днем — +3…+5 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду, на дорогах гололедица. В субботу, 5 ноября, ночью будет 0...-2 градусов, днем — +4…+6 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду и мокрый снег, — рассказали синоптики.

Непогода ожидается в воскресенье, 6 ноября. Ночью температура воздуха опустится до -1...-3 градусов, днем немного потеплеет — 0...+2 градуса. Ветер западный 8-13 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду. Из осадков ожидается мокрый снег и метель, на дорогах будет гололедица.

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