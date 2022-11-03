В Новосибирске вечером 3 ноября из-за ограничений движения вдвое выросли цены на такси

В Новосибирске вечером 3 ноября вдвое выросли цены на такси.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске вечером 3 ноября вдвое выросли цены на такси. На это повлияла непростая дорожная обстановка, сложившаяся в городе: несколько центральных улиц перекрыли в связи с открытием стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести».
— Цена за поездку, которая обычно обходится мне в 200-250 рублей, сейчас обошлась мне в 400. Ну и по времени удвоилась тоже в два раза, как не больше, — рассказали КП-Новосибирск читатели.
Пробки в городе вечером достигали 8 баллов. Труднее всего движение шло недалеко от самой площади Калинина.
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