В Новосибирске вечером 3 ноября из-за ограничений движения вдвое выросли цены на такси

В Новосибирске вечером 3 ноября вдвое выросли цены на такси. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске вечером 3 ноября вдвое выросли цены на такси. На это повлияла непростая дорожная обстановка, сложившаяся в городе: несколько центральных улиц перекрыли в связи с открытием стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести».

— Цена за поездку, которая обычно обходится мне в 200-250 рублей, сейчас обошлась мне в 400. Ну и по времени удвоилась тоже в два раза, как не больше, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Пробки в городе вечером достигали 8 баллов. Труднее всего движение шло недалеко от самой площади Калинина.

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