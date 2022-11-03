Жители Кемеровской области оформили более 34 тысяч загранпаспортов в 2022 году

Местные жители оформляли документы как нового, так и старого образцов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 9 месяцев 2022 года жители Кемеровской области оформили более 34 тысяч загранпаспортов. Об этом сообщает «Сибдепо».

Данные журналистам предоставили в ГУ МВД России по Кемеровской области. Местные жители оформляли документы как нового, так и старого образцов.

− Из них 29466 заграничных паспортов нового образца (биометрических, с электронным чипом) и 5155 старого образца (с пятилетним сроком действия), − отметили в публикации.

Чаще всего к данной процедуре прибегали в феврале 2022 года (5746). Самым «скудным» на загранпаспорта месяцем стал май (2361).

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