В Октябрьском районе Новосибирска жильцы съехали с квартиры и бросили там кота

Жильцы съехали со съемной квартиры, но питомца с собой не забрали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Октябрьском районе неравнодушные местные жители пришли на помощь коту, которого бросили в квартире хозяева. Об этом пишет «ЧС-Инфо».

Жильцы съехали со съемной квартиры, но питомца с собой не забрали. Трое суток бедное животное провело без воды и еды.

Местные жители узнали о четвероногом «пленнике» и забили тревогу. В подъезд несколько раз приходили полицейские, но взломать дверь они не могли.

Тогда новосибирцы решили своими силами помочь животному. Через выкрученный дверной глазок они провели шланг. Таким образом котика напоили и накормили. А еще удалось найти хозяйку квартиры.

− По ее словам, квартиранты завели животное без разрешения, и бросили его, не предупредив ее, − передает «ЧС-Инфо».

Если хозяева не выйдут на связь, кота заберут к себе соседи. Остается надеяться, что таких серьезных потрясений в жизни питомца больше не будет.

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