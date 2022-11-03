В Новосибирске прошел митинг в честь открытия стелы «Город трудовой доблести»

В Новосибирске начался митинг в честь открытия стелы «Город трудовой доблести».
Фото: Вера Березовская
Вечером в четверг, 3 ноября, в Новосибирске начался митинг в честь открытия стелы «Город трудовой доблести». Показываем атмосферные фото с улиц города.
Напомним, в день открытия стелы перекрыли часть площади Калинина и Красного проспекта.
Вот такая атмосфера на улицах города.
Фото: Вера Березовская
Примечательно, что стела станет самой высокой в России. Ее высота вместе с холмом будет достигать 34 метров.
Местные жители вышли на улицу с флагами и праздничными баннерами. На плакатах красуется надпись: «Новосибирск – город трудовой доблести».
Народ собрался у «Ройял Парка».
Фото: Вера Березовская
Видно, что народ собрался у торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк». За порядком на улицах следят полицейские и народные дружинники.
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