В Новосибирске прошел митинг в честь открытия стелы «Город трудовой доблести»

В Новосибирске начался митинг в честь открытия стелы «Город трудовой доблести». Фото: Вера Березовская

Вечером в четверг, 3 ноября, в Новосибирске начался митинг в честь открытия стелы «Город трудовой доблести». Показываем атмосферные фото с улиц города.

Напомним, в день открытия стелы перекрыли часть площади Калинина и Красного проспекта.

Вот такая атмосфера на улицах города. Фото: Вера Березовская

Примечательно, что стела станет самой высокой в России. Ее высота вместе с холмом будет достигать 34 метров.

Местные жители вышли на улицу с флагами и праздничными баннерами. На плакатах красуется надпись: «Новосибирск – город трудовой доблести».

Народ собрался у «Ройял Парка». Фото: Вера Березовская

Видно, что народ собрался у торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк». За порядком на улицах следят полицейские и народные дружинники.

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