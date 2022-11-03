Накануне 4 ноября Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам награды страны и региона

Церемония прошла в большом зале правительства. Фото: Правительство региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников накануне Дня народного единства вручил выдающимся новосибирцам госнаграды. Церемония прошла в большом зале правительства региона.

— Значимость этой церемонии — в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает — оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознает, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого, — отметил глава региона.

Наград были удостоены представители строительной сферы, здравоохранения, промышленности, науки, образования, физкультуры и спорта, ЖКХ, лесной отрасли, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, СМИ, строительства и транспорта.

В прошлый раз подобные награды сибирякам губернатор вручал в преддверии празднования 85-летия Новосибирской области. Тогда глава региона, отмечал, что последняя пятилетка была достаточно успешной для НСО, несмотря на неожиданные сложности, возникавшие в этот период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выдающихся новосибирцев наградили к 85-летию региона

Об этом сообщили в правительстве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber