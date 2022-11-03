Жительница Новосибирска похитила 70 тысяч рублей из квартиры знакомого в Барнауле

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барнауле полицейские задержали 23-летнюю девушку из Новосибирска, похитившую 70 тысяч рублей из квартиры знакомого. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отдел полиции обратился 39-летний местный житель. Он рассказал, что у него пропали деньги и серебряный крестик с золотым распятием. Ущерб составил 72 тысячи рублей.

Подозреваемой в деле стала жительница Новосибирска. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

По некоторым данным, мужчина и молодая сибирячка были знакомы. Девушка периодически приходила в квартиру к барнаульцу. Потерпевший доверял ей и мог спокойно оставить одну, пока сам ездил по делам.

Подозреваемую задержали. В итоге она призналась в содеянном.

− Задержанная дала признательные показания. Похищенное она потратила на собственные нужды, − отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ − «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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