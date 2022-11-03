Новосибирские IT-компании получили господдержку в 2022 году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Комплекс федеральных и региональных мер поддержки, действующий в регионе для компаний информационно-коммуникационной сферы, представил в ходе пресс-конференции 3 ноября министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

— Учитывая, что Новосибирская область — центр подготовки IT-кадров, особый упор мы решили сделать на меры поддержки, направленные на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов, — подчеркнул Сергей Цукарь.

В частности, Правительством региона принято решение об оказании финансовой поддержки лучшим учителям информатики в школах — лучшие 50 учителей уже получили по 115 тысяч рублей. Ежемесячная доплата по 15 тысяч рублей установлена молодым преподавателям IT-дисциплин в колледжах. Школьники и студенты региона могут получить новые компетенции в сфере IT благодаря господдержке образовательных проектов СО НКО.

Также в регионе предусмотрено увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по IT-направлениям в организациях среднего профессионального образования и вузах. Как уточнил министр, в средне-специальных учебных заведениях региона в этом году контрольные цифры приема увеличены на 200 чел. Всего учебные заведения региона выпускают порядка 2 тысяч IT-специалистов в год, при этом ежегодно идет увеличение этого количества. В этом году общий набор студентов IT-сфере в уже достиг порядка 3,5 тысяч. Проводится модернизация материальной базы организаций, кроме того, совместно с крупнейшими IT-компаниями прорабатывается возможность дополнительного создания специальных кафедр, мастерских и лабораторий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер