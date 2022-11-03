Жительница Новосибирска рассказала о неизвестном, который сливает бензин с чужих авто

В Новосибирске неизвестный мужчина сливает бензин с чужих авто. Фото: стоп-кадр из видео Анастасии

В Новосибирске неизвестный мужчина сливает бензин с чужих авто. О его действиях в группе «АСТ-54» рассказала местная жительница по имени Анастасия.

Сибирячка призвала жителей четвертого, пятого и шестого микрорайонов быть особенно бдительными. По ее словам, уже произошло два инцидента со сливом топлива.

− Первый случай произошел 12 октября. Тогда неизвестный слил бензин с двух автомобилей, − уточнила Анастасия.

В среду, 2 ноября, «бензиновый воришка» снова дал о себе знать. Преступление попало на камеру, установленную на домофоне.

Анастасия надеется, что мужчину удастся поймать, и ни один топливный бак больше не опустеет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber