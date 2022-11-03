«После аварии у него был шок»: жена депутата, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске, извинилась перед мамой ребенка

Депутат уехал с места аварии. Фото: стоп-кадр/ личный архив.
6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, и его маму в больнице навестила жена виновника аварии - Сергей Мамонтова. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама пострадавшего мальчика.
- Супруга депутата перед нами извинилась, - заявила КП-Новосибирск Светлана, мама пострадавшего мальчика. - Сказала, что у него был шок, ему стало плохо, поэтому он уехал с места аварии.
Напомним, ДТП в райцентре Татарск Новосибирской области произошло 30 октября. Депутат на иномарке сбил мальчика, который был на месте аварии. После ДТП Сергей Мамонтов уехал, но в течение двух часов сам явился к полицейским, которые отсматривали хаписи с камер видеонаблюдения.
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