В Оби простятся с 14-летней девочкой, сбитой поездом под Новосибирском

Прощание пройдет в ДК «Крылья Сибири». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Обь простятся с 14-летней девочкой, которую насмерть сбил электропоезд под Новосибирском. Трагедия произошла 1 ноября недалеко от станции «Обь».

— Прощание с трагически погибшей ученицей школы №2 состоится 5 ноября в 10 часов утра в ДК «Крылья Сибири», — сообщил подписчик паблика ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

Напомним, что по предварительной информации на приближающийся поезд и звуковой сигнал машиниста погибшая не среагировала, потому что была в наушниках и капюшоне. Кроме того, железнодорожные пути девочка переходила в неположенном месте, которое, по словам местных, пользуется большой популярностью у подростков. Дети часто там перебегают пути или снимающий ролики для соцсетей.

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