В Новосибирске произошло массовое ДТП на Красном проспекте

На Красном проспекте собрался «паровозик» из трех машин. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В четверг, 3 ноября, на Красном проспекте рядом с домом №179 произошло массовое ДТП. Как рассказали в группе «АСТ-54», столкнулись автомобиль марки «Джили» и две «Тойоты».

На видео иномарки стоят друг за другом на «аварийке». Серьезных повреждений на них нет.

− Там реанимация, полиция. Но машины сильно не помяты, − отметил очевидец.

Из-за чего произошла авария – неизвестно. Информации о пострадавших тоже пока нет.

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