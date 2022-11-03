В Новосибирске в День народного единства проведут несколько концертов

Основными площадками для мероприятий в День народного единства станут ГКЗ и ДКЖ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области в День народного единства, 4 ноября, проведут несколько концертов. Основными площадками мероприятий станут Государственный концертный зал имени А.М. Каца и ДКЖ.

В фойе Государственного концертного зала имени А.М. Каца можно будет написать письмо героям нашей страны. Также в тематической фотозоне реконструируют основные исторические события России, в которых решающую роль сыграло народное ополчение. Кроме того, в рамках Областного фестиваля «МЫ РОССИЯ — МЫ ВМЕСТЕ!» будет работать площадка «Молодецкие игры народов России»: выставка-ярмарка народных ремёсел, мастер-классы по народным играм, представления молодецких игр и состязаний.

Также на входе в ГКЗ имени А.М. Каца можно будет поучаствовать в акции #МЫВМЕСТЕ и увидеть растяжку большого флага РФ. А после посмотреть концерт, на котором выступят творческие коллективы из ДНР, Красноярского края.

В ДКЖ для гостей праздника подготовят выставку «20 лет — вместе!», рассказывающую об истории фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы». Там будет организованы интерактивные зоны и мастер-классы, где можно будет ознакомиться с ремеслами и играми народностей города. Также зрители смогут увидеть лучшие номера за 20 лет истории фестиваля.

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