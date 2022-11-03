«Он бодр, общается»: мальчика, сбитого депутатом под Новосибирском, перевели из реанимации в обычную палату

Жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: Минздрав НСО

Мальчика, которого 30 октября сбил депутат Татарского района Сергей Мамонтов, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, ребенок вместе с мамой находится в областной больнице. Во вторник, 1 ноября, его вертолетом доставили из Татарска в Новосибирск.

Маленького пациента навестили уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко и замминистра здравоохранения НСО Татьяна Анохина. Они также пообщались с лечащими врачами и родительницей малыша.

Надежда Болтенко отметила, что медпомощь пострадавшему оказана на высоком уровне. Она поблагодарила специалистов из Татарска и Новосибирска за работу.

− Радует, что у мальчишки все хорошо, он бодр, общается. Угрозы жизни ребенка нет, − подчеркнула детский омбудсмен.

Малыш быстро нашел общий язык с гостьями. Он с удовольствием показал им фотографии своей кошки, родных, а также себя во всей красе.

− Будем поддерживать эту семью. У мамы есть одна просьба, мы постараемся помочь, − отметила Надежда Болтенко.

Ранее КП-Новосибирск писала, что депутата, сбившего 6-летнего мальчика под Новосибирском, исключили из партии.

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