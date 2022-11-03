Фото и видео с места, где утонул 17-летний подросток под Новосибирском, показали очевидцы. Фото: предоставлено очевидцами.

Появились фото и видео с места трагедии на озере Каменка под Новосибирском. Там, в ночь на четверг, 3-го ноября, утонул 17-летний парень. Он, по последним данным, бросился спасать друга, провалившегося под лед. Спас. А вот сам погиб

Парень погиб, спасая друга. Фото: предоставлено очевидцами.

Очевидцы пояснили, что накануне озеро было полностью покрыто тонким льдом. Однозначно, гулять по такому – опасно для жизни. Сегодня потеплело, и наледь осталась в основном у берега.

Товарища спас, а сам погиб. Фото: предоставлено очевидцами.

– Еще до трагедии в школе, где учился погибший, предупреждали родителей, что нужно провести беседы с детьми. Напомнить им о недопустимости прогулок по льду, – поделились с КП-Новосибирск местные жители.

Следователи проводят проверку после трагедии. Фото: предоставлено очевидцами.

Напомним, приятель погибшего на лёд вышел из-за девушки. Он провалился. А школьник кинулся на помощь другу. Мама школьника отметила, что ее сын погиб, спасая человека.

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