Власти Новосибирской области напомнили о запрете отправлять срочников в зону СВО

Срочников не будут отправлять в зону СВО. Фото: Алексей ФОКИН

В правительстве Новосибирской области напомнили, что срочников ни в коем случае не будут отправлять в зону СВО. Единственным исключением может стать только личное желание призывника заключить контракт и отправиться туда.

— Напомню, что мероприятия осеннего призыва-2022 не связаны с проведением специальной военной операции на новых территориях РФ и проводятся в плановом порядке, отправка призывников в зону проведения спецоперации запрещена. Граждане, призванные на военную службу, будут направляться в воинские части, расположенные только на территории Российской Федерации, за исключением вновь принятых в состав РФ территорий, — подчеркнул замгубернатор Сергей Нелюбов в ходе пресс-конференции в четверг, 3 ноября.

По его словам, если срочник захочет отправиться в зону СВО, ему нужно будет заключить контракт. Но и здесь есть исключение — призывник должен отслужить по меньшей мере несколько месяцев.

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