Новосибирский военком рассказал, какими вещами обеспечивают призывников

По словам военкома, призывников обеспечат всем необходимым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военком Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев рассказал, какими вещами обеспечивают призывников. Информация об этом появилась на сайте ЦВО.

— На сборный пункт Новосибирской области завезено все необходимое вещевое имущество, заключены контракты на организацию питания призывников. Все граждане, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ, на сборном пункте также будут обеспечены банковскими и персональными электронными картами, — сообщил Кудрявцев.

Также полковник рассказал, как призывников будут тестировать на коронавирус. По его словам, все необходимые манипуляции, как и в прошлые года, будут проводить в военкоматах.

— В военных комиссариатах продолжится выполнение комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья граждан и недопущение распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул Кудрявцев.

Напомним, что осенний призыв начался 1 ноября и до середины декабря срочников будут распределять по воинским частям. Набрать в этом году планируют около 2 тысяч человек.

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