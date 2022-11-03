Пассажиры рейса Екатеринбург – Иркутск застряли в аэропорту Новосибирска

Оказалось, что вылет задержали у трех авиарейсов авиакомпании «Сибирь». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 3 ноября, в аэропорту Толмачево совершил посадку рейс Екатеринбург – Иркутск авиакомпании S7 Airlines. В столице Сибири невольно оказались 93 человека. В течение нескольких часов они пытались выяснить, что происходит.

Ситуация вызвала недовольство у пассажиров. На место даже вызвали прокурора, сообщает «Горсайт».

Как сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре, вылет задержали у трех авиарейсов авиакомпании «Сибирь», направлявшихся в Иркутск. Ведомство начало проверку по данным фактам.

− В аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса, − отметили в прокуратуре.

Известно, что два самолета уже улетели в Иркутск. Более 60 пассажиров еще находятся в Новосибирске – их разместили в гостинице.

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