Стало известно, в какие части отправят призывников из Новосибирской области

Проходить службу сибиряки будут на всей территории РФ.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Военком Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев назвал подразделения и части, в которые будут направлять призывников. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Напомним, с 1 ноября в регионе стартовали призывные мероприятия. Известно, что военную службу будет проходить около двух тысяч молодых людей из Новосибирской области.
− Традиционно порядка 20 наших призывников направят в научные роты ВС РФ и в подразделения технополиса «Эра», − рассказал Евгений Кудрявцев.
Примерно 15 новосибирцев попадут в Президентский полк. Проходить службу сибиряки будут на всей территории РФ.
Доставлять призывников к местам службы будут разными способами – одних отправят воинскими эшелонами, другие полетят на самолете. Некоторых повезут на машинах воинских частей.
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