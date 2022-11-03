Стало известно, в какие части отправят призывников из Новосибирской области

Проходить службу сибиряки будут на всей территории РФ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военком Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев назвал подразделения и части, в которые будут направлять призывников. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, с 1 ноября в регионе стартовали призывные мероприятия. Известно, что военную службу будет проходить около двух тысяч молодых людей из Новосибирской области.

− Традиционно порядка 20 наших призывников направят в научные роты ВС РФ и в подразделения технополиса «Эра», − рассказал Евгений Кудрявцев.

Примерно 15 новосибирцев попадут в Президентский полк. Проходить службу сибиряки будут на всей территории РФ.

Доставлять призывников к местам службы будут разными способами – одних отправят воинскими эшелонами, другие полетят на самолете. Некоторых повезут на машинах воинских частей.

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