В Новосибирске пьяный мужчина бросил горящие петарды в цех по производству суши

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Первый случай произошел в 9.05 в главном корпусе горбольницы на улице Залесского. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, приставал к работникам приемного покоя, мешал принимать больных. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР-77 выпроводили хулигана. В 10.49 из больницы вновь поступил сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ, так как пьяный хулиган вернулся. «Гвардейцы» провели с ним воспитательную беседу и выпроводили на улицу, после чего хулиган в больнице больше не появлялся.

Аналогичным образом повел себя и пьяный хулиган, в 16.21 зашедший в цех по производству суши на улице Петухова. Он оскорблял работающих там людей и угрожал поджогом здания. В доказательство своих намерений он бросил на пол несколько подожженных петард, после чего убежал и спрятался на соседней стройке. Прибывшие по вызову бойцы ГБР по описанию нашли нарушителя и составили с ним беседу о недопустимости подобного поведения. Но в 17.14 хулиган снова вернулся в цех и продолжил свои хулиганские действия. «Гвардейцы» задержали его и передали руководителю организации, в которой он работает.

Двойной атаке хулигана подвергся вчера и павильон «Русские блины» на Красном проспекте. Пьяный мужчина зашел туда первый раз в 23.28, чтобы спастись от голода и скуки. Поужинав блином и пообщавшись с продавцом, он ушел, а в 23.50 вернулся уже только за общением. Поскольку своим присутствием он мешал продавцу работать, тот нажал тревожную кнопку, и прибывшие бойцы ГБР выпроводили назойливого посетителя из павильона.