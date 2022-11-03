Военком Новосибирской области рассказал об особенностях осеннего призыва

Военную службу будет проходить около двух тысяч новосибирцев. Фото: Александр КОЦ

С 1 ноября в регионе начался осенний призыв. Военком Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев рассказал, в чем заключаются особенности призывных мероприятий. Его слова приводит пресс-служба ЦВО.

− Одной из особенностей является уменьшение нормы призыва по сравнению с осенью 2021 года, − отметил военный комиссар.

Евгений Кудрявцев уточнил, что военную службу будет проходить около двух тысяч человек из Новосибирской области.

Еще одна особенность осеннего призыва − увеличение количества граждан с высшим образованием.

− Также заканчивают подготовку в образовательных организациях ДОСААФ молодые люди – водители категории «С», − рассказал полковник.

Как только парни освоят необходимые навыки, их направят проходить службу по конкретным военно-учетным специальностям, подчеркнул Евгений Кудрявцев.

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