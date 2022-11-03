В поезде «Новый Уренгой-Новосибирск» 30-летний мужчина развратил девочку-подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поезде «Новый Уренгой-Новосибирск» педофил развратил малолетнюю девочку. Извращенцу 30 лет, его жертве нет и 14. После случившегося в СК на транспорте возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

– Следствие установило, ночью 1 ноября в пассажирском поезде № 126, ехавшим по маршруту «Новый Уренгой – Новосибирск» подозреваемый совершил в отношении девочки-подростка развратные действия без применения насилия, – передают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Подозреваемого задержали.

Сейчас в СК проводят расследование. Устанавливают все обстоятельства случившегося. Решают вопрос об избрании педофилу меры пресечения.

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