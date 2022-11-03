Новосибирский космонавт Анна Кикина передала с МКС привет Алтаю

Анна Кикина передала привет Алтаю. Фото: Роскосмос

Уроженка Новосибирска и космонавт Анна Кикина передала с орбиты привет Республике Алтай. Девушка сейчас находится в составе российского экипажа МКС. Она поздравила жителей региона с целым рядом юбилеев.

- Республика Алтай – прекрасный регион, с которым меня многое связывает. Здесь я провела несколько чудесных лет, работая инструктором по плаванию, гидом-проводником на реках Алтая, а также радиоведущей. Именно из Республики Алтай я отправилась в отряд космонавтов Роскосмоса, здесь у меня также осталось много хороших друзей, – цитирует Анну издание "Толк".

Девушка поздравила жителей республики со 100-летием Ойротской автономной области, 100-летием Чуйского тракта и вековым юбилеем главных республиканских газет "Звезда Алтая" и "Алтайдыҥ Чолмоны".

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