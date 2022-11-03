На трассе под Новосибирском фура опрокинулась на бок после ДТП

На трассе рядом с Татарском произошло ДТП с участием двух большегрузов. Фото: АСТ-54
В четверг, 3 ноября, на трассе рядом с Татарском произошло ДТП с участием двух большегрузов. Один из них завалился на бок, а другой съехал в кювет, рассказали в группе «АСТ-54».
Как сообщают очевидцы, второй грузовик пытался уйти от столкновения и вылетел с дороги.
− По предварительной информации, никто серьезно в аварии не пострадал, − отметили в публикации.
На месте работал экипаж ДПС.
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