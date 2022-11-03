Министр образования НСО прокомментировал жестокое избиение 14-летнего мальчика в селе Новолуговое. Фото: соцсети.
Министр образования Новосибирской области прокомментировал драку подростков в селе Новолуговое. В результате потасовки серьёзно пострадал 14-летний мальчик – ему сломали нос.
– В настоящий момент ведется педагогическое расследование. Ситуация взята на контроль. Мы провели все необходимые действия как в образовательной организации, так и на муниципальном и региональном уровне, установили всех причастных. Работают следственные органы. Думаю, что правоохранительные органы дадут свою оценку ситуацию в ближайшее время, – сказал Сергей Федорчук.
По его словам, в четверг, 3 ноября состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На ней дадут оценку всем происходящего.
– По результатам нашего расследования, конфликт носит социальный характер. Никакого межнационального подтекста там нет, – подчеркнул министр.
Федорчук считает, такие конфликты в школах нужно искоренять.
– Правоохранительные органы во всем разберутся, дадут оценку, примут необходимые меры, – заключил Федорчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое били, остальные снимали: в Новосибирской области 14-летнему школьнику сломали нос
В Новосибирской области школьники снимали на видео, как одноклассник избивал 14-летнего подростка (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер