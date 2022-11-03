Министр образования НСО прокомментировал жестокое избиение 14-летнего мальчика в селе Новолуговое. Фото: соцсети.

Министр образования Новосибирской области прокомментировал драку подростков в селе Новолуговое. В результате потасовки серьёзно пострадал 14-летний мальчик – ему сломали нос.

– В настоящий момент ведется педагогическое расследование. Ситуация взята на контроль. Мы провели все необходимые действия как в образовательной организации, так и на муниципальном и региональном уровне, установили всех причастных. Работают следственные органы. Думаю, что правоохранительные органы дадут свою оценку ситуацию в ближайшее время, – сказал Сергей Федорчук.

По его словам, в четверг, 3 ноября состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На ней дадут оценку всем происходящего.

– По результатам нашего расследования, конфликт носит социальный характер. Никакого межнационального подтекста там нет, – подчеркнул министр.

Федорчук считает, такие конфликты в школах нужно искоренять.

– Правоохранительные органы во всем разберутся, дадут оценку, примут необходимые меры, – заключил Федорчук.

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