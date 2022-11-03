В Новосибирске начали судить коллектора, насмерть сбившего двух женщин на остановке

Молодой водитель вылетел на тротуар и погубил двух женщин Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске начался суд над 21-летним пьяным водителем, который сбил трех женщин на остановке «Плехановский жилмассив». ДТП произошло 9 июля 2022 года возле здания на улице Ипподромская.

По данным ГИБДД, 21-летний водитель на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo двигался по Ипподромской с превышением скорости. Он не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив трех женщин на остановке. От удара 67-летняя пенсионерка погибла на месте, 37-летняя женщина скончалась в больнице, а 55-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Полиция задержала водителя. Выяснилось, что он сел за руль не трезвым. В автомобиле сработали подушки безопасности, пассажирка и водитель не получили травм.

- Обвиняемый признал вину на следствии, ранее не был судим, официально работал специалистом телефонного сбора в одном из банков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, дело рассматривается в Калининском районном суде, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева.

Ранее очевидцы рассказывали КП-Новосибирск, что автомобиль несся на бешеной скорости. Сбивал все на своём пути. Раскидывал тела людей в стороны.

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