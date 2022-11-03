Появились фото и видео из суда, где вынесли приговор виновникам пожара на обувной фабрике

Все трое отделались условными сроками.
Фото: Мария НОВИКОВА
В Новосибирской области вынесли приговор виновникам пожара на обувной фабрике, где погибло 10 рабочих. Показываем фото и видео из зала суда.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 4 января 2018 года в поселке Чернореченский. Как тогда рассказывали в МЧС, горело строение ангарного типа площадью две тысячи метров квадратных. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Большая часть погибших – иностранные граждане. Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Позже, после проведения расследования стало ясно – ЧП произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности. На скамье подсудимых оказались хозяин сгоревшего здания Мамедов Василий, его сын и по совместительству исполнительный директор предприятия Мамедов Андрей, а также собственник обувного бизнеса Меновщиков Александр.
Все трое отделались условными сроками. Мамедову-старшему дали два года, его сыну и Меновщикову Александру – по три года.
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