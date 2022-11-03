В Новосибирске 3 ноября потеплеет до +6 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 ноября, в четверг, в Новосибирске потеплеет до +6 градусов. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Днём в Новосибирске будет +4…+6. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду. Будет переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица, – говорится в сообщении метеорологов.

По области будет +4…+7, без осадков. Порывы юго-восточного ветра достигнут местами 14 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха в Новосибирске в ноябре 2022 года будет выше нормы.

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