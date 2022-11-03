В Новосибирске 3 ноября потеплеет до +6 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3 ноября, в четверг, в Новосибирске потеплеет до +6 градусов. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
– Днём в Новосибирске будет +4…+6. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду. Будет переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица, – говорится в сообщении метеорологов.
По области будет +4…+7, без осадков. Порывы юго-восточного ветра достигнут местами 14 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха в Новосибирске в ноябре 2022 года будет выше нормы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер