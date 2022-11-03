«Он спасал друга»: в СК раскрыли подробности гибели 17-летнего подростка, утонувшего под Новосибирском

Следователи проводят проверку после гибели 17-летнего подростка, утонувшего под Новосибирском.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В СК РФ ПО НСО организовали проверку после публикации в «Комсомолке» о гибели подростка на озере Каменка. 17-летний парень утонул. В Следкоме раскрыли подробности трагедии.
– Ночью 3 ноября компания подростков находилась на берегу водоема в селе Каменка. Совершеннолетний парень прогуливался по льду, в какой –то момент он провалился, а друзья бросились его спасать. В результате чего 17-летний подросток погиб, – уточнили в Следственном комитете.
После проверки следователи примут решение в соответствии с законом.
В СК напомнили, что взрослым нужно внимательнее следить за детьми и их времяпровождением. Кроме того, родителям нужно донести до детей, чем чреваты прогулки по тонкому льду.
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