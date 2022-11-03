В Новосибирске общественный транспорт изменит движение 3 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С четверга, 3 ноября, в Новосибирске изменятся маршруты общественного транспорта. Это касается тех автобусов и троллейбусов, которые следуют через площадь Калинина. Схемы движения изменятся в связи с открытием в городе стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Перекрыта площадь Калинина будет с пяти вечера третьего ноября до 20:00. Ограничат движение в связи с открытием стелы на участке Красного проспекта: от улицы Кропоткина до площади Калинина. Кроме того, движение ограничат по четной стороне улицы Луси Ковальчук от улицы Плановой до площади Калинина. Транспорт, который следует по вышеупомянутым участкам, будет ездить по измененным маршрутам.

Автобус № 5 будет ездить в прямом и обратном направлениях по маршруту улица Дюканова по следующему маршруту:

– На участке от улицы Крылова до улицы Каунасской через Красный проспект, улицу Гоголя, улицу Ипподромская, улицу Танковую, улицу Дуси Ковальчук, улицу Залесского, улицу Даргомыжского. Затем общественный транспорт будет следовать по привычному маршруту, – говорится в информации, опубликованной на сайте администрации.

Также изменятся направления следующих автобусов:

— № 13 «Автопорт „Калининский“ — Ключ-Камышенское плато» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Бардина до ул. Достоевского: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

— № 14 «Затулинский ж/м — Пос. Северный», № 75 «Ключ-Камышенское плато — Пос. Северный» — в прямом направлении на участке от ул. 1905 года до ул. Бардина: ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующим схемам. В обратном направлении — по действующим схемам;

— № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — Микрорайон «Стрижи» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до Дачного шоссе: ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, ул. Плановая, ул. Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, далее — по действующей схеме;

— № 27 «Пл. им. Калинина — Северное кладбище», № 42 «Пл. им. Калинина — Ул. Флотская» — временно кольцевая схема на участке от ул. Бардина до ул. Бардина: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Северная, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме;

— № 28 «Пригородный простор — Ул. Тюленина», № 97 «Цветущая Плющиха — Автопорт «Калининский» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Крылова до ул. Бардина: Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующим схемам;

— № 30 «Цветущая Плющиха — Ботанический ж/м» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Весенней до ул. Народной: ул. Дмитрия Донского, Красный проспект, ул. Северная, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковая, далее — по действующей схеме;

— № 34 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Ул. Тюленина» — в прямом направлении на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Бардина: ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

Остальные изменения транспорта можно посмотреть здесь.