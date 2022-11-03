«Сила традиций» c «Ростелекомом»: в Новосибирске прошел турнир по греко-римской борьбе

В турнире участвовали 10 команд из России и Белоруссии. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Федеральный оператор предоставил участникам состязания высокоскоростной доступ в интернет, благодаря чему организаторы соревнований смогли обеспечить трансляцию поединков, а секретариат и пресс-центр работали слаженно и оперативно.

«Сила традиций» - это продолжение состязаний для борцов 15-16 лет на призы Александра Карелина, трехкратного олимпийского победителя по греко-римской борьбе. В этом году турнир проходил под девизом «Побеждать вопреки!» и был посвящен 30-летию Олимпиады в Барселоне и 85-летию Новосибирской области.

- Поздравляю дорогую Новосибирскую область, потому, что этот турнир является поздравительной открыткой от тех, кто тридцать лет назад боролся, играл в баскетбол, шел на марафонской дистанции - поздравление нашей замечательной области с днем образования, с 85-летием, - отметил Александр Карелин.

В этом году турнир проходил под девизом «Побеждать вопреки!» и был посвящен 30-летию Олимпиады в Барселоне и 85-летию Новосибирской области. Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Всего в турнире участвовали 10 команд из России и Белоруссии. Победителями стали представители Южного федерального округа. Второе место завоевали борцы Центрального федерального округа, бронзу забрала сборная Северо-Кавказского федерального округа.

- Мы регулярно поддерживаем подобные соревнования, потому что в спорте высоких достижений никак не обойтись без высоких технологий. Участникам состязаний и судьям нужна надежная связь для фиксации результатов, болельщикам - стабильный интернет для просмотра поединков и обмена информацией в соцсетях. Инфраструктура «Ростелекома» позволяет развернуть цифровые сервисы оперативно, быстро и под индивидуальный запрос каждого заказчика, - уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

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