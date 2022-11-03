В Новосибирске вынесли приговор убийцам Татьяны Кучеевой, до смерти забитой из-за машины. Фото: соцсети.

Новосибирский областной суд поставил точку в деле об убийстве Татьяны Кучеевой. С 36-летней бизнес-вумен расправились из-за её машины – кроссовера «Хендэ Крета». Убили сибирячку её знакомые – 28-летний сотрудник СТО и его 31-летняя подельница. Их судили сразу по нескольким статьям: убийство, разбой, похищение документов.

– Суд установил, что злоумышленники сговорились убить и похитить имущество своей знакомой. Для этого 10 ноября 2020 года они заманили потерпевшую в арендованную квартиру. Там множество раз ударили её по голове молотком. Из-за этого молодая женщина умерла. Затем они похитили принадлежащие потерпевшей документы и автомобиль марки «Хендэ Крета», – говорится в сообщении прокуратуры.

Вину изверги не признали.

Мужчине суд назначил 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельнице – 14 лет в колонии общего режима. Также им назначили дополнительное наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, одинокую бизнесвумен искали с 17 ноября 2020 года в Новосибирске. Родные обратились в полицию не сразу. Родственники отметили, что пропала молодая женщина вместе с машиной. Предположили, что поехала продавать. Оказалось, что машиной решил завладеть сотрудник СТО, на котором Татьяна обслуживала дорогую машину. Труп сибирячки нашли в лесу. Изувеченное тело было завернуто в простыню и закопано.

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