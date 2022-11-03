В Новосибирске за получение крупной взятки будут судить замначальника депо «Инская». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстанет замначальника депо «Инская». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре Новосибирской области.

– Следователи установили, что с февраля по декабрь 2019 года замначальника получил от юрлица более 450 тысяч рублей. Деньги предназначались за сокрытие проведение фирмой некачественного ремонта железнодорожных вагонов, – уточнили в ведомстве.

Известно, что дело замначальника депо по существу рассмотрят в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Также дело об административном правонарушении завели на ремонтное предприятие за незаконное вознаграждение от юрлица.

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