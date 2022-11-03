В Новосибирске на Первомайке годовалый ребенок оказался заперт в квартире. Фото: МАСС.

В Первомайском районе Новосибирска мальчик 2021 года рождения остался один в квартире. Попасть к нему родители не могли из-за заблокированной двери. Они вызвали спасателей.

– Специалисты прибыли на улицу Аксенова в 14:22 2 ноября. Обеспечили доступ в квартиру, ребенка передали родителям, – говорится в сводке МАСС.

Малышу, который пробыл в одиночестве полчаса, не понадобилась помощь врачей.

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