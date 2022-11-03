В Новосибирске на улице Станиславского утром 3 ноября образовался глухой затор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 3 ноября в Новосибирске на улице Станиславского образовался гигантский затор. Затруднено движение также по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков. Пробки на площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.

На правом берегу города заторы на Большевистской, Кирова, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по проспекту Карда Маркса тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 3 ноября в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер