В Новосибирске на улице Станиславского утром 3 ноября образовался глухой затор.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 3 ноября в Новосибирске на улице Станиславского образовался гигантский затор. Затруднено движение также по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков. Пробки на площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.
На правом берегу города заторы на Большевистской, Кирова, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Движение по проспекту Карда Маркса тоже затруднено.
Уровень пробок на утро 3 ноября в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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