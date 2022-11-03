Новосибирцу, закупившемуся на чужую карточку грозит 6 лет колонии. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полиция ищет мужчину, отоварившегося на чужую карточку. Он спустил с нее свыше 2,5 тысяч рублей.

– Вечером 29 октября подозреваемый, воспользовавшись утерянной банковской картой, оплатил ей товары в магазине по ул. Первомайской д. 45. Также закупился в магазине в селе Барышево, – передают в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции просят тех, кто узнал на фото и видео подозреваемого, позвонить по номерам: 8 (383) 232-18-05, 8 (383) 232-18-40, 8 (383) 232-18-13. Анонимность правоохранители гарантируют.

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