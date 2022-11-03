«Ждет, пока кассир отвернется»: новосибирцы пожаловались на мошенницу, обманывающую продавцов

Жители Советского района Новосибирска пожаловались на мошенницу, обманывающую продавцов. Фото: предоставлено героем материала

Жители Советского района Новосибирска пожаловались на мошенницу, обманывающую персонал магазинов. Девушка водит продавцов вокруг пальца, чтобы не платить за товар.

— Вчера ко мне в магазин зашла девушка в очках, с порога начала беседу. Очень быстро определились с выбором товара, подошла на кассу, достала тысячу рублей, а потом по классической схеме предложила дать мелочь, начала ее отсчитывать. Ждала, пока я открою кассу и начну набирать для нее сдачу. Но поскольку мне эта история знакома, я с нее глаз не спускала, — написала в паблике «На ОбьГЭСе» продавец одного из местных магазинов. — Потом она предложила рассчитаться безналом и стала очень старательно рыться в своем красном кошельке, как бы ища карту. Потом положила кошелек в сумку и ушла, сказав, что сейчас вернется с картой. Естественно, не вернулась.

Суть этой махинации заключается в том, что пока продавец отвлекается на то, чтобы дать покупателю сдачу, мошенники забирают купюру, которую они только что выложили на прилавок, а потом делают вид, что ее уже забрал кассир. Так им удается уходить из магазина и с товаром, и со сдачей.

— В полицию я заявлять не стала, поскольку как такого преступления так и не случилось. Но хочется других людей предупредить, ведь ее уже не в первый раз видят в местных магазинах, - пояснила КП-Новосибирск женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер