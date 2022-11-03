ХК «Сибирь» изготовил 30 тысяч бирок для новорожденных с символикой клуба

Хоккейный клуб вручил подарки мамам новорожденных. Фото: ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» изготовил 30 тысяч бирок для новорожденных. Такие подарки маленькие новосибирцы получат в честь 60-летия клуба.

— Мы изготовили партию бирок для новорожденных с символикой ХК «Сибирь» и с 1 ноября все малыши, которые родятся в Новосибирске, будут впитывать ДНК нашего клуба, — отметили в хоккейном клубе.

Хоккейный клуб «Сибирь» изготовил 30 тысяч бирок для новорожденных. Фото: ХК «Сибирь»

Кроме того, для всех малышей, родившихся 31 октября, ХК «Сибирь» приготовили специальные подарочные наборы. В них вошли маскот команды, шарф болельщика и комбинезон с символикой «Сибири». В этот день на свет в Новосибирске появились 54 ребенка.

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