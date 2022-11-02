«Дети снимают там видео»: новосибирцы рассказали про место, где поезд сбил 14-летнюю девочку

По словам местных, на месте, где произошла трагедия, подростки любят фотографироваться и снимать видео. Фото: Обмане НСО

В минувшие сутки поезд сбил 14-летнюю девочку, когда та переходила железнодорожные пути недалеко от станции Обь. По словам новосибирцев, то место очень популярно у подростков. Они часто записывают там видео, фотографируются. Так на днях горожане заметили там двух девочек, снимающих ролик для соцсетей.

— Сегодня в 9 утра переходила там пути, крови много было, перчатки чёрные маленькие лежат, две пары медицинских, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

По ее словам, место, где сбили девочку, очень популярно у подростков. Женщина сама не раз видела, как школьники гуляют там по путям и кривляются, стоя между двух поездов.

— Периодически дети находятся там, мальчишки 10-13 лет и девчонки. За день или два до трагедии вечером две девчонки на этом месте ролики снимали. Надеюсь, это была не она, — пояснила женщина.

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