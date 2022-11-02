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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 17:04

Новосибирца, попытавшегося украсть из банкомата три миллиона, будут судить

Довести задуманное до конца ему не удалось из-за сработавшей сигнализации
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске будут судить мужчину, попытавшегося ограбить банкомат.

В Новосибирске будут судить мужчину, попытавшегося ограбить банкомат.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирске будут судить мужчину, попытавшегося ограбить банкомат. Довести задуманное до конца ему не удалось из-за сработавшей сигнализации.

— 1 июня 2022 году обвиняемый пытался вскрыть банкомат, где хранилось 3 112 670 рублей. Но довести преступление до конца мужчина не смог, поскольку сработала сигнализация банкомата и была активирована звуковая сигнализация «парогенератор тумана на потолке помещения», — рассказали в Ленинском районном суде.

Неудачливого грабителя задержали на месте преступления. Против него возбудили уголовное дело за покушение на кражу в особо крупном размере. Ему может грозить вплоть до 10 лет тюрьмы.

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