Пасмурное небо и дождь будут в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске будет пасмурно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 3 ноября 2022 года станет немного теплее, но вместе с этим начнутся дожди.

— Температура ночью составит -1...-3 градуса, днём - +5...+7 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах гололедица. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит -3...+2 градуса, местами опустится до -8. Днем температура поднимется до +3…+8. градусов. Пройдут небольшие дожди, по западу — с мокрым снегом.

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