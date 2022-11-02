Жителя Новосибирской области, хранившего наркотики в уличном туалете, на год отправили в колонию

Мужчина спрятал часть купленных наркотиков в уличном туалете. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Карасукский районный суд Новосибирской области на год и 1 месяц отправил в колонию строго режима жителя села Баган за хранение наркотиков без цели сбыта. Прятал дозы сибиряк в уличном туалет у себя на участке.

— Наркотическое вещество обвиняемый приобрел в Кемеровской области через неустановленное лицо, а потом привез к себе в село, — пояснили в суде.

Обыск у подсудимого прошел в июне этого года. В доме у него нашли шприц с разведенным наркотическим средством, а при обыске уличного туалета обнаружили сверток с массой около грамма.

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