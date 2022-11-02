В Новосибирске установят металлодетекторы на открытие стелы 3 ноября

Через металлодетекторы будут пропускать гостей мероприятия и участников шествия.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На открытие стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» 3 ноября установят рамки металлоискатели. Через них будут пропускать участников шествия от каждого района города, а также зрителей мероприятия.
— Будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с рамками металлодетекторов напротив зданий №87, 99, 98, 100 по Красному проспекту, — пояснили в мэрии.
Напомним, что сбор людей начнется в 18:00, а через час — само мероприятие. Закончится оно в 20:00, а после 21:00 по Красному проспекту восстановят движение.
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