В Новосибирске до декабря ограничат движение на двух улицах Октябрьского района

Ограничения продлятся до декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до декабря ограничат движение по двум улицам Октябрьского района из-за прокладки ливневой канализации.

— С 2 ноября по 19 декабря на 3,5 метра сужается улица Автогенная на участке от улицы Кирова до улицы Московской. С 18 ноября по 4 декабря на 3 метра сужается улица Кирова в районе здания № 257/1, — сообщили в мэрии.

Напомним, что по 7 ноября ограничили проезд по улице Оловозаводской из-за ремонтных работ на теплотрассе.

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