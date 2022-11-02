В Новосибирске до декабря ограничат движение на двух улицах Октябрьского района

Ограничения продлятся до декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске до декабря ограничат движение по двум улицам Октябрьского района из-за прокладки ливневой канализации.
— С 2 ноября по 19 декабря на 3,5 метра сужается улица Автогенная на участке от улицы Кирова до улицы Московской. С 18 ноября по 4 декабря на 3 метра сужается улица Кирова в районе здания № 257/1, — сообщили в мэрии.
Напомним, что по 7 ноября ограничили проезд по улице Оловозаводской из-за ремонтных работ на теплотрассе.
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