В Новосибирске 79-летняя пенсионерка погибла под колесами «Киа Сид»

В Новосибирске иномарка сбила 79-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 79-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. ДТП случилось вечером в среду, 2 ноября, в Ленинском районе города.

— В 19:30 20-летний водитель автомобиля «Киа Сид» ехал со стороны улицы Пермитина в сторону улицы Планировочная. У дома № 11 на улице Котовского он сбил 79-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Женщина скончалась на месте аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. На месте работал экипаж ДПС.

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