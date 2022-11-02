В Новосибирске на станцию «Спортивная» завезли первые 12 турникетов

Первые 12 турникетов привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Фото: СпецТрансСтрой

Первые 12 турникетов привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Всего будет 48 турникетов. Они могут работать при экстремальных температурах от −35 градусов до +40. Прослужат такие устройства более 10 лет.

− Они быстро открываются и готовы к работе по банковским картам и жетонам, − отметили в компании.

Новые турникеты доступны и для слабовидящих пассажиров – все благодаря яркой обводке, а также довольно крупному шрифту.

В «СпецТрансСтрое» подчеркнули, что устройства изготовили в Санкт-Петербурге. В их основе – отечественное ПО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станции метро «Спортивная» в новосибирском метрополитене появились цветовые датчики.

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